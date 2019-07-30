2019-07-30T10:12:28+03:00
Общество

Из-за «штурманского ралли» в Перми ограничат движение по улице Соловьева

Мероприятие пройдет 2 и 3 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В связи с проведением любительского ралли в Свердловском районе в ближайшие выходные перекроют движение транспорта. Для проезда закроют улицу Соловьева.

С 22:00 2 августа по 15:00 3 августа будет временно прекращено движение транспорта по улице Соловьева на проезде перед зданием Дворца культуры им. Солдатова. Также во время проведения и подготовки к мероприятию будет ограничена парковка. С 10:00 2 августа до 15:00 3 августа будет запрещена остановка и стоянка транспорта в месте старта ралли.

- «Штурманское ралли» – ралли III категории, оно проводится по дорогам общего пользования по трассе длиной до 500 км. Участникам необходимо будет разгадать легенду, прийти на все пункты контроля в строго определенное время и принять участие в дополнительных соревнованиях на специальных участках, - отмечают в администрации Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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