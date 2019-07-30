В Прикамье приставы арестовали 12 машин «Яндекс.Такси»

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-30T09:51:21+03:00

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Таксопарк одной из самых популярных служб такси может уменьшиться на 12 машин. Судебные приставы арестовали транспортные средства из-за долга в размере 6 миллионов рублей.

Компания ООО «Авалон», которая является партнером популярной сети «Яндекс.Такси» задолжала крупную сумму. Требования исполнительного документа не исполняла, долг не возвращала.

Пристав установил, что в собственности должника находятся 12 машин «Яндекс. Такси». Сотрудник УФССП наложил арест на транспортные средства, сейчас готовятся документы для передачи имущества оценщику, после этого машины передадут на торги. Собственника предупредили об уголовной ответственности

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Красновишерска отправится за решетку за долг по алиментам. Мужчина задолжал детям 217 тысяч рублей. Судебные приставы ограничили право должника выезжать за пределы РФ, но память к мужчине не вернулась. Долг в размере 217 тысяч рублей он так и не погасил.

ИСТОЧНИК KP.RU