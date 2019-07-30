2019-07-30T09:41:06+03:00
Происшествия

Житель Красновишерска отправится за решетку за долг по алиментам

Мужчина задолжал детям 217 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае арестовали жителя Красновишерска за долг перед своими детьми. У 42-летнего мужчины двое детей 7 и 5 лет. Но о малышах должник не вспоминал, их воспитанием не занимался и деньги на содержание детей не переводил.

Судебные приставы ограничили право должника выезжать за пределы РФ, но память к мужчине не вернулась. Долг в размере 217 тысяч рублей он так и не погасил.

Суд признал должника виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, ранее мы писали о том, что у жителя Прикамья забрали долю в квартире за долги по алиментам. В Пермском крае судебные приставы арестовали у алиментщика долю в квартире. Житель Чусового не занимался воспитанием двух несовершеннолетних детей и не помогал им материально. В отношении него в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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