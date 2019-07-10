2019-07-10T12:01:54+03:00
Общество

У жителя Прикамья забрали долю в квартире за долги по алиментам

Мужчина задолжал 200 тысяч
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае судебные приставы арестовали у алиментщика долю в квартире. Житель Чусового не занимался воспитанием двух несовершеннолетних детей и не помогал им материально. В отношении него в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство.

У мужчины была возможность погасить долг, однако, требования судебных приставов должник игнорировал, с детьми и бывшей женой связь не поддерживал, официально трудоустроен не был. Задолженность выросла до 200 тысяч рублей.

- В рамках принудительного взыскания долга приставом установлено, что у должника имеется в долевой собственности двухкомнатная квартира. Сотрудниками ведомства составлен акт о наложении ареста на 1/3 доли объекта недвижимого имущества, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. - После проведения процедуры принудительной реализации части квартиры денежные средства перечислены взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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