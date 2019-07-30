2019-07-30T09:32:35+03:00
Звезды

«Душа болит!». Екатерина Шпица просит потушить пожар в Сибири

Актриса призывает последовать ее примеру
Лилия Абибулаева
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Фото: Инстаграм Екатерины ШпицыФото: Инстаграм Екатерины Шпицы
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Екатерина Шпица - популярная актриса, известная ролями в кино и сериалах. Она активно ведет социальные сети. Делится с подписчиками личными и рабочими моментами. Не проходит мимо важных событий.

В понедельник, 29 июля, Екатерина поддержала петицию о введении режима «Чрезвычайной ситуации» на территории Сибири. Актриса выразила недоумение от того, что пожар в Сибири не тушат.

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Душа болит! . Екатерина Шпица просит потушить пожар в Сибири
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- Мне сложно понять, почему речь идет лишь об «экономической нецелесообразности тушения»! Ведь вред от уничтожения лесов - неминуемое, но не единственное последствие. Есть еще уже здесь и сейчас угроза здоровью людей! - пишет Екатерина.

Подписчики поддержали актрису.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермь накрыл дым от сибирских пожаров. Оказалось, что в Пермский край пришел дым от лесных пожаров в Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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