СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-30T09:32:35+03:00

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Екатерина Шпица - популярная актриса, известная ролями в кино и сериалах. Она активно ведет социальные сети. Делится с подписчиками личными и рабочими моментами. Не проходит мимо важных событий.

В понедельник, 29 июля, Екатерина поддержала петицию о введении режима «Чрезвычайной ситуации» на территории Сибири. Актриса выразила недоумение от того, что пожар в Сибири не тушат.

katerinashpitsa Душа болит! . Екатерина Шпица просит потушить пожар в Сибири

- Мне сложно понять, почему речь идет лишь об «экономической нецелесообразности тушения»! Ведь вред от уничтожения лесов - неминуемое, но не единственное последствие. Есть еще уже здесь и сейчас угроза здоровью людей! - пишет Екатерина.

Подписчики поддержали актрису.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермь накрыл дым от сибирских пожаров. Оказалось, что в Пермский край пришел дым от лесных пожаров в Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU