Пермь накрыл дым от сибирских пожаров

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-24T15:34:11+03:00

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Утром пермяки жаловались на смог и запах гари в воздухе. Дымка была заметна по всему городу и даже в некоторых районах края. Оказалось, что в Пермский край пришел дым от лесных пожаров в Сибири.

Как сообщили в ГИС-центре при ПГНИУ, точно такая же дымка наблюдается и в Тюменской, и в Свердловской и в Челябинской областях

- Появление дымки и слабого запаха гари в воздухе связано с поступлением на Урал воздушной массы из Западной Сибири. В свою очередь, в Западной Сибири задымление связано с распространением воздушными потоками продуктов горения от многочисленных лесных пожаров, действующих в Центральной Сибири, - отметили в ГИС-центре.

Сейчас площадь пожаров в Иркутской области и Красноярском крае составляет 2 до 30 тысяч гектар.

Синоптики уверяют, что уже в четверг, 25 июля, ситуация нормализуется. Дым уйдет из Пермского края, хотя в некоторых районах Зауралья она может сохраняться до 27-28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU