В Краснокамске рабочие сломали пополам памятник Ленину

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-29T14:52:59+03:00

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Во время строительства городской эспланады в Краснокамске повредили один из двух памятников Ленину. Статуя находится рядом с районным дворцом культуры.

Как сообщает издание «Вкурсе.ру», трещина сзади по поясу и по левой руке появилась несколько недель назад. Краснокамские СМИ по просьбе администрации не стали поднимать шумиху, но сотрудники мэрии сами опубликовали фото сломанной статуи.

Памятник хотели переносить. По этому поводу даже устраивали голосование. Возможно попытка подвинуть статую была была неудачной, и сейчас Владимир Ильич стоит с трещиной на поясе.

Издание отмечает, что сейчас все зависит от прокуратуры и от государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия.

Напомним, ранее мы писали о том, что улицу Пушкина в Перми открыли для движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU