Улицу Пушкина в Перми открыли для движения транспорта

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-29T12:32:39+03:00

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В понедельник, 29 июля, открылось движение по улице Пушкина в Перми. Также открыли проезд по Куйбышева от улицы Революции. Проезд со улицы Луначарского будет закрыт.

Общественный транспорт вернется к прежним маршрутам.

По четной стороне Комсомольского проспекта на остановках «кинотеатр «Кристалл», «кинотеатр «Октябрь» и «кинотеатр «Октябрь» автобусы останавливаться не будут.

Автобусный маршрут №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2» в направлении станции «Пермь-2» объезжает этот участок по улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.

Автобусный маршрут №5 «улица Мильчакова – НПО «Биомед» – микрорайон Голый Мыс» в направлении микрорайона Голый Мыс будет следовать без изменений. В обратном направлении движение будет осуществляться в объезд по улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршруту следования.

Автобусные маршруты №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный», №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» и №60 «ДДК им. Кирова – ЦУМ – Комсомольская площадь» в направлении от Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Белинского, Сибирской, Краснова и Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования. В обратном направлении без изменений.

Автобусный маршрут №13 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» в направлении микрорайона Нагорный будет следовать в объезд по улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.

Автобусные маршруты №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора», №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром», №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении от Комсомольской площади поедут в объезд по улицам Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршрутам следования.

ИСТОЧНИК KP.RU