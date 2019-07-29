Управления Росприроднадзора Удмуртии и Кировской области присоединят к пермскому

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-29T13:38:33+03:00

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Как сообщает издание «Рифей-Пермь», пермское управление Росприроднадзора объединят с управлениями Удмурдской республики и Кировской области.

Данный указ утвердило Министерство природы России.

Новое ведомство будет переименовано в Западно-Уральское межрегиональное управление. Офис управления будет располагаться в Перми. Планируется, что максимальное количество сотрудников составит 123 человека.

Объединение планируют завершить до 1 августа 2019.

Напомним, ранее мы писали о том, что министерство Природы Прикамья выделит почти 3 миллиона рублей на «прогулочный катер». Краевое министерство природы объявило электронный аукцион на покупку 6-местного лесопожарного катера. Катер должен соответствовать следующим характеристикам: длина – от 6,5 м, ширина – от 2,4 м, двигатель – подвесной бензиновый 4-цилиндровый мощностью от 150 л.с. и рабочим объемом не менее 3000 куб.см.

ИСТОЧНИК KP.RU