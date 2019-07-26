2019-07-26T14:00:57+03:00
Общество

Министерство Природы Прикамья выделит почти 3 миллиона рублей на «прогулочный катер»

Судно необходимо для тушения пожаров
Лилия Абибулаева
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--Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Краевое министерство природы объявило электронный аукцион на покупку 6-местного лесопожарного катера. По данными издания «Вкурсе.ру», стартовая цена судна - 2 миллиона 999 тысяч 666 рублей 67 копеек. Победителя предполагается определить 15 августа 2019 года.

Катер должен соответствовать следующим характеристикам: длина – от 6,5 м, ширина – от 2,4 м, двигатель – подвесной бензиновый 4-цилиндровый мощностью от 150 л.с. и рабочим объемом не менее 3000 куб.см.

Катер должен в течение трех месяцев с момента подписания контракта быть доставлен в Чайковский лесхоз.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские ученые разрабатывают новый метод получения лекарств против рака и микробов. Химики пермского классического университета разрабатывают новый метод получения потенциальных противомикробных и противораковых препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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