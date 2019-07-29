2019-07-29T13:01:04+03:00
Общество

Пермский театр оперы и балета наградили премией Правительства РФ им. Федора Волкова

Церемония вручения Премии состоится 23 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта правительства ПрикамьяФото с сайта правительства Прикамья
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- Это правительственная награда, высоко оценивающая достижения театра за последние годы, все наши премьеры и проекты последних сезонов. И эта награда — безусловно, заслуга всего коллектива: Теодора Курентзиса, Алексея Мирошниченко, Медеи Ясониди, Виталия Полонского, всей труппы, творческих цехов и других, нетворческих, департаментов. Получить эту премию — большая честь для всех нас», — отметил Андрей Борисов, исполнительный директор театра оперы и балета.

Коллектив театра наградили за вклад в развитие отечественной культуры, за плодотворную деятельность и высокие результаты. Однако получить награду представители театра смогут только 23 сентября в Ярославле. Там, в рамках XX Международного Волковского фестиваля состоится церемония награждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что фильм пермского режиссера о Теодоре Курентзисе вошел в международную программу кинофестиваля «Флаэртиана».

ИСТОЧНИК KP.RU

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