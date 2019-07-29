2019-07-29T07:35:33+03:00
Происшествия

В Прикамье произошел пожар на Яйвинской ГРЭС

Сотрудники ГУ МЧС проводят проверку
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта "Юнипро"Фото с сайта "Юнипро"
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Сообщение о том, что горит один из трансформаторов Яйвинской ГРЭС поступило 28 июля в 23:20. На место незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС, но возгорания не было обнаружено.

- Горения не было обнаружено. Сейчас по факту ЧП проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

Яйвинская ГРЭС расположена в поселке Яйва Александровского района Пермского края.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рабочий погиб при взрыве на предприятии. Инцидент произошел в марте 2018 года. На одном из предприятий Кировского района произошел взрыв, в результате которого погиб рабочий. Следствие установило вину двух сотрудников предприятия. 30 и 35-летних жителей Кировского района признали виновными в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, в результате которых рабочий предприятия получил тяжкие телесные повреждения, из-за которых скончался в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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