В Перми рабочий погиб при взрыве на предприятии

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-26T10:45:31+03:00

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Инцидент произошел в марте 2018 года. На одном из предприятий Кировского района произошел взрыв, в результате которого погиб рабочий.

Следствие установило вину двух сотрудников предприятия. 30 и 35-летних жителей Кировского района признали виновными в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, в результате которых рабочий предприятия получил тяжкие телесные повреждения, из-за которых скончался в больницу.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде одного год ограничения свободы каждому.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд арестовал главного судебного пристава Прикамья до 13 сентября. В Дзержинском суде Перми избрали меру пресечения главному судебному приставу края. Игоря Кожевникова арестовали до 13 сентября. Суд встал на сторону обвинения. Следователь попросил для него арест, так как обвиняемый может оказать давление на соучастников и свидетелей по делу, а также не имеет регистрации в Перми и может скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU