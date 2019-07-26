В Перми ищут пропавшую женщину в черном сарафане

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-26T18:20:53+03:00

35-летняя Олеся Гуляева с 20 июля не выходит на связь с родными

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В Перми идет розыск 35-летней Олеси Анатольевны Гуляевой. Женщина в последний раз выходила на связь с родными 20 июля.

В соцсетях появилась ориентировка с ее фотографией. Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о пропавшей женщине – позвонить по указанным ниже телефонам.

Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы темно-каштановые ниже плеч.

Была одета: черный сарафан в мелкий розовый горошек и белые сандалии

Инфорг поиска: 89526523432.

Ранее мы писали о том, что в Перми из детского сада пропали две девочки. Они не вернулись с прогулки. Администрация садика поставила в известность родителей и сотрудников полиции. Девочек начали искать и обнаружили обеих живыми и здоровыми в квартире, где проживает одна из беглянок. Поисковая операция заняла чуть более двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU