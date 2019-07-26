В Прикамье 19-летнего парня осудят за секс с 13-летней девочкой

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-26T14:44:03+03:00

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В Краснокамске перед судом предстанет 19-летний местный житель. Парня обвиняют в половой связи с несовершеннолетней девочкой. Молодой человек знал, что девочке нет и 14 лет, но решился на преступление.

Следствие установило, что в конце мая парень находился в доме вместе с 13-летней девочкой. Зная, что девочка несовершеннолетняя он занялся с ней сексом без применения насилия.

В отношении 19-летнего жителя Краснокамска возбудили уголовное дело.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали отом, что жителя Прикамья осудят за секс с 12-летней девочкой. В Горнозаводске 22-летний житель Прикамья предстанет перед судом за секс с 12-летней девочкой. Следствие установило, что в 2016 году в доме общих знакомых молодой человек совершил половой акт с несовершеннолетней подругой. Парень знал, что девочке нет и 14, но это его не остановило.

ИСТОЧНИК KP.RU