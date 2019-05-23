2019-05-23T12:47:04+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья осудят за секс с 12-летней девочкой

Парень знал, что она несовершеннолетняя
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Горнозаводске 22-летний житель Прикамья предстанет перед судом за секс с 12-летней девочкой. Следствие установило, что в 2016 году в доме общих знакомых молодой человек совершил половой акт с несовершеннолетней подругой. Парень знал, что девочке нет и 14, но это его не остановило.

Еще одного жителя Горнозаводска осудят за подобное преступление. 25-летний парень неоднократно занимался сексом с 13-летней девочкой, зная о возрасте подруги.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермском краю, в отношении обоих местных жителей были возбуждены уголовные дела, которые уже переданы в суд.

Напоним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудили за секс с несовершеннолетней.В Пермском крае осудили 21-летнего жителя Чернушинского района за половое сношение по обоюдному согласию с несовершеннолетней девочкой. Следствие установило, что молодой человек знал о том, что его подруга не достигла 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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