2019-07-26T14:15:04+03:00
Происшествия

В Перми рядом с бассейном «Кама» перевернулся автомобиль

Авария произошла 25 июля
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП ДТП ПермьФото: ЧП ДТП Пермь
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В Свердловском районе Перми рядом с бассейном «Кама» перевернулся автомобиль. О ДТП, которое произошло 25 июля сообщили очевидцы в социальных сетях.

На фотографиях в соцсетях видно, что автомобиль лежит на крыше, а рядом разбросаны вещи. Возле машины стоят несколько человек. На асфальте виден тормозной след.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 11-летняя велосипедистка попала под колеса КамАЗа. Авария произошла 25 июля в Юсьве Пермского края. КамАЗ сбил ребенка на велосипеде. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, девочка пересекала проезжу часть, не спешиваясь с велосипеда, когда ее сбил большегруз. В результате ДТП девочка получила серьезные травмы. С травмами головы и переломом ноги ее отправили в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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