2019-07-26T08:02:18+03:00
Происшествия

В Прикамье 11-летняя велосипедистка попала под колеса КамАЗа

Девочка пересекала проезжую часть
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Авария произошла 25 июля в Юсьве Пермского края. КамАЗ сбил ребенка на велосипеде. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, девочка пересекала проезжу часть, не спешиваясь с велосипеда, когда ее сбил большегруз.

В результате ДТП девочка получила серьезные травмы. С травмами головы и переломом ноги ее отправили в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при столкновении трех иномарок пострадал мужчина. В Перми 24 июля столкнулись три иномарки. Авария произошла в Мотовилихинском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, при столкновении с «Нексией» автомобиль «БМВ» откинуло на «Хендай». По предварительной информации, автомобиль «Дэу Нексиа» ехал по Уинской в направлении Пушкарской в районе дома № 1В водитель врезался во внедорожник «БМВ», который после удара откинуло на «Хёндай».

ИСТОЧНИК KP.RU

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