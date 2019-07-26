2019-07-26T10:34:57+03:00
Общество

Пермские ученые разрабатывают новый метод получения лекарств против рака и микробов

Исследования проводят химики ПГНИУ
Андрей МАТЛИН
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Людям нужны новые эффективные лекарства.Людям нужны новые эффективные лекарства.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Химики пермского классического университета разрабатывают новый метод получения потенциальных противомикробных и противораковых препаратов.

- Исследование основывается на окислительных превращениях легкодоступных фуранов и изучении биологической активности полученных продуктов, - пояснили в этом учебном заведении.

Исследовательский проект химиков университета рассчитан на два года и реализуется в рамках гранта РНФ по проведению инициативных исследований молодыми учеными. Работы проводятся на базе кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ, которая была основана в 2017 году. В её состав входят шесть лабораторий, где студенты могут создавать и изучать современные лекарственные препараты.

- Мы ожидаем, что полученные результаты будут опубликованы в ведущих международных научных журналах по химии, - отметил руководитель проекта, старший научный сотрудник кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Максим Учускин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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