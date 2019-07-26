Суд арестовал главного судебного пристава Прикамья до 13 сентября

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-26T10:14:00+03:00

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В Дзержинском суде Перми избрали меру пресечения главному судебному приставу края. Игоря Кожевникова арестовали до 13 сентября

Суд встал на сторону обвинения. Следователь попросил для него арест, так как обвиняемый может оказать давление на соучастников и свидетелей по делу, а также не имеет регистрации в Перми и может скрыться.

Адвокат просила домашний арест, так как Кожевников примерный семьянин, живет с женой и 10-летним сыном на сьемной квартире, имеет награды, хорошие характеристики. Не состоял и не привлекался.

Сам обвиняемый виновным себя не признает, говорит, что денег не брал, а наоборот отдает приказы подчиненным для содействия раскрытию уголовного дела, скрываться на собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU