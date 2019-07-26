В Перми легковушка сбила 6-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-26T09:32:54+03:00

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В четверг, 25 июля, произошла авария в Мотовилихинском районе, в результате которой пострадал ребенок. Как сообщил источник близкий к ситуации, на улице Фразировщиков в районе дома № 86 водитель легкового автомобиля сбил 6-летнего ребенка.

Лечиться малыш будет дома. Ему назначено амбулаторное лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 11-летняя велосипедистка попала под колеса КамАЗа. В среду, 24 июля, в Кировском районе Перми все силы были брошены на поиски двух несовершеннолетних. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что в детском саду забили тревогу, когда дети не вернулись с прогулки. Через некоторое время девочек обнаружили. Администрация детского сада обзвонила родственников девочек и в 13:25 обнаружила их в квартире, в которой проживает одна из девочек.Живых и здоровых их передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU