«Рану мальчику зашивали под общим наркозом!» В Перми обсуждают ЧП с детьми в фонтане на эспланаде

В пермских соцсетях разошелся пост одной из пермячек. Сынишка Галины Виноградовой плескался в новом городском фонтане на эспланаде, который открыли этим летом в День города. Его босая ножка попала в решетку слива с крупными ячейками. Ребенок поскользнулся и порезал ногу. Рана на окровавленной ступне оказалась настолько серьезной, что хирургам пришлось ее зашивать.

В опасном фонтане пока нет воды. Фото: Василий Вахрин.

- Моему сыну наложили три шва, сделали перевязку и отпустили домой, - рассказала Галина. – А вот ногу другого мальчика зашивали под общим наркозом и затем оставили ребенка в стационаре на лечение. Дело в том, что решетки, куда стекает вода от фонтанов, очень скользкие, при этом они с очень широкими отверстиями. Пальцы ног проваливаются в эти отверстия и, при падении, цепляются за острые края решёток, сильно травмируются. В результате, у сына на одном пальце - рваная рана, вплоть до разрыва связок, на другом - полностью содран ноготь и тоже рваная рана, и два пальца с сильными ушибами. Вот плата за пятиминутное удовольствие от купания в фонтане!

В такой решетке запросто может застрять нога ребенка. Фото: Василий Вахрин.

Про то, что ее сын не первый, кто получил травмы, купаясь в фонтане на эспланаде, пермяке сообщили в полиции, в отделе по работе с несовершеннолетними, куда ее вызвали дать показания. И она решила предупредить пермяков об опасности, которая подстерегает их детей в новом фонтане на эспланаде.

В пермских соцсетях по этому поводу разгорелась целая дискуссия.

- Простите, а зачем детям ходить и прыгать на этих решётках? – задалась, к примеру, вопросом одна из пользовательниц соцсетей. - С таким же успехом можно скакать на канализационных люках и прочих технических конструкциях городской инфраструктуры.

Мнение о том, что городские фонтаны не предназначены для купания детей, поддержали и другие пермяки. Однако было немало тех, кто утверждал, что ребятишек возле фонтана в жаркий день от соблазна не удержишь – обязательно полезут в воду. Кто-то предложил в таком случае хотя бы не разрешать детям бегать в фонтане разутыми: «Я бы не позволила детям босыми бегать, сланцы бы заставила обуть. Ведь в фонтане все, что угодно может оказаться - стекло, гвозди, саморезы!»

Об острые края форсунок фонтана вполне можно порезаться. Фото: Василий Вахрин.

Пользователи пермских соцсетей попросили представителей городской власти обратить внимание на устройство нового городского фонтана: «Инженеры могли предположить, что люди будут там босыми ходить, в старом фонтане на эспланаде таких опасных решеток ведь нет».

В пермской мэрии оперативно отреагировали на такое предложение.

- Вообще-то фонтаны строились с учетом всех нормативов, - ответили в администрации Перми. - Тем не менее, технические специалисты, которые обслуживают фонтаны, осмотрят конструкции, чтобы определить, что можно сделать для повышения их безопасности. Городские власти заинтересованы в том, чтобы популярные места отдыха были комфортными и безопасными для людей.

В городском управлении благоустройства призвали пермяков ходить по дну фонтана только в обуви. И также пообещали сделать его более безопасным, например, - сточить острые грани металлических частей.

- Проект фонтана прошел экспертизу качества разработанной документации, в том числе с точки зрения безопасности, заключение было получено – объект выполнен согласно всем нормам, которые относятся к таким сооружениям, - объяснил главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. -Но мы столкнулись с тем, что горожане хотят максимально оказаться внутри фонтана, пытаются заглянуть под решетки. Конечно, по фонтану можно ходить, но лучше это делать все-таки в обуви, так как в конструкции фонтана есть металлические элементы. Сотрудники МКУ «Пермблагоустройство» еще раз проверят «узкие» места в решетке. Там, где это возможно, конструкции будут подвергнуты поверхностной обработке, чтобы максимально сгладить острые углы. Также будут установлены правила эксплуатации объекта и рекомендации по обеспечению безопасности.