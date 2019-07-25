В Перми при столкновении трех иномарок пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-25T07:47:54+03:00

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В Перми 24 июля столкнулись три иномарки. Авария произошла в Мотовилихинском районе. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, при столкновении с «Нексией» автомобиль «БМВ» откинуло на «Хендай».

По предварительной информации, автомобиль «Дэу Нексиа» ехал по Уинской в направлении Пушкарской в районе дома № 1В водитель врезался во внедорожник «БМВ», который после удара откинуло на «Хёндай».

В результате ДТП водитель «Нексии» с травмами головы госпитализирован в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина, ставшая инвалидом после ДТП, 12 лет ждет компенсации. 2 лет назад жительница Пермского края попала в серьезную аварию, в результате которой осталась инвалидом. Виновника ДТП нашли, решением суда он должен был выплатить женщине компенсацию, но в течение 12 лет мужчина не перечислил ни копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU