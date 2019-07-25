В Перми ищут актеров для съемок нового сезона сериала «Реальные пацаны»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-25T11:31:50+03:00

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В августе 2019 года Перми начнут снимать новый сезон популярного сериала «Реальные пацаны». Часть эпизодов снимут в родном городе главных героев. Пермяков приглашаю принять участие в съемках массовых сцен.

- С 7 августа начинаются новые съемки Реальных Пацанов! Мы ищем классных персонажей, людей готовых сниматься в массовых сценах. Потому, если ты готов попасть в кадр и можешь освободить день или больше для интересного процесса, пиши в директ или комментариях, - разместил на своей странице в социальных сетях пермский режиссер и видеограф Евгений Белый.

Напомним, ранее мы писали о том, как журналист "КП-Пермь" снималась в фильме "Сердце Пармы". В Пермском крае начались съемки фильма по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы». В окрестностях небольшого городка Губаха, в Холодной логу, построили стену деревянной крепости с воротами и сторожевыми башнями

ИСТОЧНИК KP.RU