«Отогнул решетку и пролез в окно». В Прикамье мужчина похитил продукты из магазина

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-25T08:48:28+03:00

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В Чайковском задержали 38-летнего местного жителя за кражу из магазина. Как установили сотрудники полиции, мужчина руками отогнул металлическую решетку на окне, разбил стекло и незаконно проник в павильон.

Оказавшись внутри торгового зала, он украл продукты питания и деньги из кассы. Также установлено, что мужчина был пьян.

Через некоторое время мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напоним, ранее мы писали о том, что в Перми на продавца напал неизвестный мужчина с ножом. Трагедия произошла 24 июля в Кировском районе в торговом центре «Апельсин». Неизвестный мужчина напал с ножом на продавца в магазине. Злоумышленника не смутило, что в магазине есть покупатели.

ИСТОЧНИК KP.RU