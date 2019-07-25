«Выносили на носилках». В Перми на продавца напал неизвестный мужчина с ножом

СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-25T06:53:51+03:00

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Трагедия произошла 24 июля в Кировском районе в торговом центре «Апельсин». Неизвестный мужчина напал с ножом на продавца в магазине. Злоумышленника не смутило, что в магазине есть покупатели.

По сообщению очевидцев, он напал со спины, и ударил девушку несколько раз ножом.

- На моих глазах накинул я, мы стояли у кассы, и он со спины резко выбежал и накинулся. Никого, кроме нас, не было в отделе, - вспоминает покупательница. - Я до сих пор реву, «скорую» и полицию вызвала, у меня дети ревели, пойдем к психологу теперь.

34-летнюю женщину стали защищать покупатели. Они отбили ее от бандита. В пресс-службе «скорой помощи» сообщили, что пострадавшая получила резаные раны и в состоянии средней тяжести госпитализирована.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина напал с ножом на кассира магазина

ИСТОЧНИК KP.RU