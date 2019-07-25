2019-07-25T07:20:33+03:00
Общество

В Прикамье женщина, ставшая инвалидом после ДТП, 12 лет ждет компенсации

К ситуации подключился уполномоченный по правам человека в Прикамье
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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12 лет назад жительница Пермского края попала в серьезную аварию, в результате которой осталась инвалидом. Виновника ДТП нашли, решением суда он должен был выплатить женщине компенсацию, но в течение 12 лет мужчина не перечислил ни копейки. Пострадавшая пожаловалась, что приставы не принимали мер для принудительного исполнения судебного решения, а в 2008 году прекратили исполнительное производство, так как не смогли установить местонахождение нарушителя.

Женщина рассказала, что у мужчины есть машина и он систематически навещает родственников, но эту информацию судебные приставы игнорировали.

Женщина обратилась за помощью к Павлу Микову, уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Павел Миков обратился к главному судебному приставу Российской Федерации Дмитрию Аристову, и генеральному прокурору Юрию Чайке.

Напомним, ранее мы писали о том, что пенсионерка из Пермского края заявила, что хочет избежать вскрытия после ухода из жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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