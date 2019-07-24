«Страдала от боли». В Прикамье волонтеры спасают собаку с отрубленной лапой

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-24T14:00:25+03:00

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В Красновишерске неизвестные отрубили собаке лапу и оставили умирать. Жители сообщили о трагедии волонтерам. Зоозащитники незамедлительно выехали на место.

Волонтеры выяснили, что пес, страдая от боли, вышел к людям и залег под балконом одного из жилых домов.

Фото: Zoohelp Антидогхантер Пермь

- Пес лежал там три дня и страдал от боли. Чтобы транспортировать, пришлось использовать наркоз, - пишут волонтеры, - Происхождение раны неизвестно, но ясно, что дело рук человека.

Сейчас собаку доставили в клинику. Ей предстоит тяжелая операция.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ветеринары спасают собаку, которую избили изверги. Собаку по кличке Мишель в начале января привезли из Чернушки в Пермь волонтеры приюта «Котофей». Бедное животное нашли у магазина, собака была при смерти - не могла передвигаться самостоятельно. Изверги сильно изуродовали животное, повредили ему лапы и спину.

ИСТОЧНИК KP.RU