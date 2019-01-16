2019-01-16T08:49:48+03:00
Происшествия

В Прикамье ветеринары спасают собаку, которую избили изверги

В пермской клинике Мишель была сделана сложная операция
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Собаку по кличке Мишель в начале января привезли из Чернушки в Пермь волонтеры приюта «Котофей». Бедное животное нашли у магазина, собака была при смерти - не могла передвигаться самостоятельно. Изверги сильно изуродовали животное, повредили ему лапы и спину.

Сейчас собаке сделали очень сложную операцию на спинном мозге, хотя уверенности в благоприятном исходе не было. Операция длилась более 4 часов. Сейчас Мишель находится в клинике в тяжелом состоянии, практически не встает, не чувствует задних ног.

В клинике Мишель будет находиться от 5 до 10 дней. Она нуждается в постоянном уходе. Нужны ежедневные регулярные перевязки, уколы. О том, какая помощь нужна собаке можно узнать по телефону: 8(909)113-53-43.

Ранее мы писали, что пермские зоозащитники спасают собаку Льдинку, которая несколько дней лежала в снегу у трассы. Все это время ее подкармливали рабочие.

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