2019-07-24T11:08:52+03:00
Общество

В Перми мужчина на свои деньги отремонтировал дорогу во дворе

Пермяк залил ямы бетоном
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Гугл. КартыФото: Гугл. Карты
Изменить размер текста:

Пермяк за собственные средства отремонтировал дорогу во дворе одного и домов Мотовилихинского района. Как сообщает издание «Рифей-Пермь», мужчина залил ямы бетоном.

Алексей сам житель дома на улице Хрустальной и решил не ждать, когда дорогу починит кто-либо другой. Добираться до подъезда по ямам и лужам местному жителю надоело. Мужчина купил бетонную смесь и залил все выбоины. На материалы он потратил 17 тысяч рублей.

Мужчина пообещал, что дорога простоит долго, сам он по роду деятельности строитель. Соседи по двору очень благодарны Алексею за такую инициативу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 70-летний пенсионер отремонтировал дорогу в своей деревне и получил за это штраф. Василия Яркова обвинили в том, что он «создал помеху в дорожном движении»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье пройдет фестиваль исторической реконструкции
«Пермский мясокомбинат» переедет в здание птицефабрики
«Ваши деньги в безопасности». Мошенники обманули пермячку на 156 тысяч рублей
В Перми министру образования подарили кролика на день рождения
«Сделали все возможное». В Перми врачи «Скорой» спасали рабочего, упавшего с высоты
В Прикамье из воды достали тело 38-летней женщины
«Умное семейство». Пермяков умилили утята, шагающие по трассе
В Прикамье мужчина расплатился за автомобиль ксерокопиями денег
В Перми иномарка сбила 8-летнего велосипедиста
«Выжил только ребенок». Семья из Перми попала в аварию на трассе под Волгоградом
В Прикамье в результате ДТП автомобиль улетел в кювет
В Прикамье мужчина на 9 лет отправится за решетку за хранение наркотиков
В Перми на улице Революции начали укладывать трамвайные пути
В Пермь на турнир четырех наций приедут Олимпийские чемпионы
На пермячку с годовалой дочкой в подъезде напал неизвестный
«118 лет колонии и штраф». В Перми осудили банду, сбывавшую наркотики через интернет-магазин
В Перми разыскивают водителя, который сбил 18-летнего велосипедиста и скрылся
На фестивале «Уральские зори» работники «ПМУ» заглянули в будущее
В Прикамье продолжают восстанавливать дороги в районах, пострадавших от паводка
Власти Перми потратят на содержание кондукторов 619 миллионов рублей
В Перми сотрудники полиции изъяли более18 тысяч поддельных пачек табака
В Перми на одно и то же время к врачу записали десятки человек
В Прикамье мужчина избил поленом сожителя своей бывшей знакомой
В счет долга судебные приставы забрали у жителя Прикамья тягач
«Меняем книги на здоровье детей». В Перми пройдет благотворительная книжная ярмарка
В Перми девочек, которые сбежали от бабушки с дедушкой
В Перми пропали две маленькие девочки
В Прикамье брат напал с ножом брата