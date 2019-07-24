В Перми мужчина на свои деньги отремонтировал дорогу во дворе

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-24T11:08:52+03:00

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Пермяк за собственные средства отремонтировал дорогу во дворе одного и домов Мотовилихинского района. Как сообщает издание «Рифей-Пермь», мужчина залил ямы бетоном.

Алексей сам житель дома на улице Хрустальной и решил не ждать, когда дорогу починит кто-либо другой. Добираться до подъезда по ямам и лужам местному жителю надоело. Мужчина купил бетонную смесь и залил все выбоины. На материалы он потратил 17 тысяч рублей.

Мужчина пообещал, что дорога простоит долго, сам он по роду деятельности строитель. Соседи по двору очень благодарны Алексею за такую инициативу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 70-летний пенсионер отремонтировал дорогу в своей деревне и получил за это штраф. Василия Яркова обвинили в том, что он «создал помеху в дорожном движении»

ИСТОЧНИК KP.RU