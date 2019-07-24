2019-07-24T10:01:50+03:00
Происшествия

«Сделали все возможное». В Перми врачи «Скорой» спасали рабочего, упавшего с высоты

ЧП произошло на стройке торгового центра «Спешиlove»
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Трагедия произошла 23 июля. В 17:19 поступил вызов к торговому центру «Спешиlove» - с высоты упал мужчина. Рабочий упал со строительных лесов, несмотря на относительно небольшую высоту - примерно, 3 этажа, травма оказалась смертельная.

Врачи пытались сделать все возможное, проводили реанимацию, но спасти 38-летнего пермяка не удалось.

Он погиб при бригаде «скорой помощи».

Напомним, ронее мы писали о том, что в Перми из окна упала женщина. В Дзержинском районе Перми из окна 5 этажа упала женщина. Инцидент произошел в субботу, 20 июля. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник близкий к ситуации, женщина упала в результате несчастного случая.60-летняя жительница Перми получила множественные травмы. На место выехала реанимационная бригада, женщину подключили к аппарату ИВЛ и отвезли в городскую больницу им. Гринберга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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