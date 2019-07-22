2019-07-22T11:01:14+03:00
Происшествия

В Перми из окна упала женщина

С травмами ее доставили в больницу
Лилия Абибулаева
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В Дзержинском районе Перми из окна 5 этажа упала женщина. Инцидент произошел в субботу, 20 июля.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник близкий к ситуации, женщина упала в результате несчастного случая.

60-летняя жительница Перми получила множественные травмы. На место выехала реанимационная бригада, женщину подключили к аппарату ИВЛ и отвезли в городскую больницу им. Гринберга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна высотки выпала женщина. В понедельник, 10 июня, в Индустриальном районе Перми рядом с домом на улице Чердынской нашли тело женщины. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что тело обнаружили местные жители. По предварительной информации, женщина могла совершить суицид. В этот же день жителей Индустриального района ждала еще одна страшная находка. Рядом с домом на Советской Армии было обнаружено тело мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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