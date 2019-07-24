В Прикамье мужчина расплатился за автомобиль ксерокопиями денег

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-24T09:08:54+03:00

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В отдел полиции Кунгурского района обратился местная жительница. Женщина рассказала, что недавно продала машину. А когда стала считать деньги, обнаружила, что купюры поддельные - они были распечатана на обычной бумаге.

Покупателя и автомобиль быстро нашли. 33-летнего мужчину, который был за рулем машины, задержали.

- Работник автосервиса увидел на Интернет-сайте объявление о продаже транспортного средства. Мужчина договорился с владельцем машины о ее приобретении. При встрече злоумышленник расплатился с собственником ксерокопиями денежных банкнот на сумму в 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили банду, сбывавшую наркотики через интернет-магазин. В состав криминальной организации входили 14 человек

ИСТОЧНИК KP.RU