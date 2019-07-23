«118 лет колонии и штраф». В Перми осудили банду, сбывавшую наркотики через интернет-магазин

СЕГОДНЯ 19:27 2019-07-23T19:27:22+03:00

Это одна из закладок, а всего полицейские обнаружили у банды более семи килограммов синтетических наркотиков. Фото: скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

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В Перми вынесли приговор 11 фигурантам уголовного дела о продаже наркотиков через интернет-магазин. В состав криминальной группы входили 14 человек. Каждый из них выполнял строго отведенную роль.

Подбором кадров занимался 29-летний житель Новосибирска. Он брал на работу закладчиков, оптовых курьеров, кладовщиков и инструктировал их.

Для тех, кто возил крупные партии товара из других регионов, арендовали квартиры в Перми для фасовки. Оплата за наркотики осуществлялась криптовалютой.

- Чтобы установить участников сообщества и схему их работы, сотрудники полиции несколько месяцев вели слежку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Сыщики задокументировали более 80 эпизодов и задержали 14 фигурантов. Во время обысков квартир дилеров и тайников обнаружили и изъяли около 7 килограммов синтетических наркотиков.

Три участника сообщества еще весной получили сроки от 10 до 13 лет. Остальным 11 фигурантам наказание вынесли 23 июля. В общей сложности злоумышленники получили 118 лет заключения и штрафы на сумму 1 800 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU