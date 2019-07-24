В Прикамье мужчина на 9 лет отправится за решетку за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-24T06:57:51+03:00

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Жителя Соликамска осудили на 8 лет колонии строгого режима за хранение и продажу наркотических веществ. Сотрудники полиции задержали мужчину, когда он продал 0,086 грамм N-метилэфедрона своему знакомому. Злоумышленника задержали прямо в салоне его собственного автомобиля, но, несмотря на это, свою вину он не признал.

По мнению суда, житель Соликамска виновен и ближайшие 9 лет проведет в колонии строгого режима. А также мужчина должен заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сотрудники полиции изъяли более18 тысяч поддельных пачек табака. Пермские полицейские задержали двух местных жителей за хранение и продажу табачных изделий без акцизных марок. В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили более 18 тысяч пачек кальянного табака без акцизных марок. Общая стоимость табака составила более 2 миллионов рублей. Обыски проводились одновременно в 6 магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU