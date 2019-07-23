В Перми сотрудники полиции изъяли более18 тысяч поддельных пачек табака

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-23T14:45:16+03:00

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Пермские полицейские задержали двух местных жителей за хранение и продажу табачных изделий без акцизных марок. В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили более 18 тысяч пачек кальянного табака без акцизных марок. Общая стоимость табака составила более 2 миллионов рублей. Обыски проводились одновременно в 6 магазинах.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в счет долга судебные приставы забрали у жителя Прикамья тягач. Решением суда судебные приставы должны были взыскать с жителя Пермского края 2 миллиона рублей в пользу Управления ресурсами развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района Пермского края. Однако долг возвращать мужчина не спешил.

ИСТОЧНИК KP.RU