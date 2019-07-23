В Перми разыскивают водителя, который сбил 18-летнего велосипедиста и скрылся

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-23T17:31:34+03:00

Авария произошла в этом месте. Фото: ГИБДД по Перми.

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В Перми сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии, в которой пострадал 18-летний велосипедист. ДТП произошло в Кировском районе 20 июля.

- Около 23.00 часов по ул. Липатова в направлении ул. М.Рыбалко двигался неустановленный автомобиль, под управлением неустановленного водителя, который напротив дома № 19 допустил наезд на 18 - летнего велосипедиста, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Перми. - В результате автоаварии велосипедист получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Всех, кому что-либо известно по данному факту, просят сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России г. Перми по телефону 246-79-00 или «102».

Анонимность гарантируется.

Ранее мы писали о том, что в Перми во время поездки в автобусе пострадала пожилая пассажирка. Во время поворота женщина упала и получила перелом руки и ребер.

ИСТОЧНИК KP.RU