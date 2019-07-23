2019-07-23T07:40:38+03:00
Происшествия

В Перми пенсионерка сломала руку и ребро при падении в автобусе

Женщину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Авария произошла 22 июля в 11:20 в Свердловском районе Перми. В салоне автобуса упала 73-летняя женщина. При падении пенсионерка получила серьезные травмы.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, женщина упала, когда автобус поворачивал налево. В результате ДТП 73-летняя пенсионерка получила переломы левой руки и ребер. Женщину отправили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель - злостный нарушитель - за последний год пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми загорелся пассажирский автобус. В Ленинском районе Перми загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел в 19:30 22 июля на улице Пушкина. На место ЧП незамедлительно выехали пожарные, но их помощь не понадобилась. Возгорания не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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