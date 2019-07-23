В счет долга судебные приставы забрали у жителя Прикамья тягач

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-23T12:56:09+03:00

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Решением суда судебные приставы должны были взыскать с жителя Пермского края 2 миллиона рублей в пользу Управления ресурсами развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района Пермского края. Однако долг возвращать мужчина не спешил.

Судебный пристав арестовал деньги со счетов мужчины. С банковских карт должника была списана круглая сумма - 1, 5 миллиона рублей. До полного погашения долга не хватало 500 тысяч. После списания средства мужчина начал скрываться от приставов.

В собственности у должника находился тягач «МАЗ». Его-то и приметили приставы в счет погашения долга. Транспортное средство арестовали. Однако должник появился только тогда, когда были готовы документы для принудительной реализации тягача.

- Неплательщик сам вышел на связь с судебным приставом и сообщил, что готов погасить оставшуюся сумму долга. Сутки спустя денежные средства поступили на депозитный счет отдела. Арестованное имущество было отозвано с реализации, все ограничения отменены, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU