В центре Перми загорелся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 06:33 2019-07-23T06:33:08+03:00

В этот момент в автобусе были люди

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В Ленинском районе Перми загорелся автобус с пассажирами. Инцидент произошел в 19:30 22 июля на улице Пушкина. На место ЧП незамедлительно выехали пожарные, но их помощь не понадобилась. Возгорания не было.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МЧС по Пермскому краю, в двигателе автобуса №4 произошло короткое замыкание.

В происшествии нет пострадавших. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами. На трассе Чусовой-Пермь загорелся пассажирский автобус. Возгорание произошло 21 июля. Пассажиры сообщили о ЧП в социальных сетях. Очевидцы написали, что автобус №680 совсем немного не доехал до пункта назначения и загорелся прямо на трассе. По словам очевидцев, до приезда пожарных автобус тушили проезжающие мимо машины, а пассажирам пришлось добираться до города своим ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU