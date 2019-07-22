В Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-22T06:20:15+03:00

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На трассе Чусовой-Пермь загорелся пассажирский автобус. Возгорание произошло 21 июля. Пассажиры сообщили о ЧП в социальных сетях. Очевидцы написали, что автобус №680 совсем немного не доехал до пункта назначения и загорелся прямо на трассе.

По словам очевидцев, до приезда пожарных автобус тушили проезжающие мимо машины, а пассажирам пришлось добираться до города своим ходом.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье загорелся КамАЗ. Утром в среду, 10 июля, на трассе в Березники-Соликамск загорелся КамАЗ. Пользователи социальных сетей опубликовали фото и видео горящего большегруза. На них видно, что черный дым от пожара заметно на расстоянии нескольких сотен метров. Очевидцы сообщают, что у КамАЗа загорелась кабина. Пользователи социальных сетей предполагают, что в кабине произошло короткое замыкание. Это и стало причиной пожара. О пострадавших пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU