2019-05-30T13:27:15+03:00
Общество

В Перми закрыли бар мужской кухни «Svoy»

Заведение опасно для жизни и здоровья граждан
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Судебные приставы закрыли бар «Svoy» в Дзержинском районе Перми за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку и выявили более 15 нарушений требований противопожарной безопасности: кафе находится в подвале 9-этажного жилого дома; отделка путей эвакуации выполнена горючими материалами и материалами с неизвестными показателями пожарной опасности; отсутствует пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре, а также вытяжная противодымная вентиляция и многое другое.

Из-за выявленных нарушений бар опасен для жизни и здоровья граждан. По решению суда бар закрыт до устранения нарушений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу. Судебные приставы Краснокамска обнаружили должника в шкафу. Мужчина не платил алиментов и никак не помогал двум несовершеннолетним детям: 9-летнему сыну и 10-летней дочери. Долг алиментщика составил 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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