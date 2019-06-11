В Перми из окна высотки выпала женщина

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-11T11:13:32+03:00

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В понедельник, 10 июня, в Индустриальном районе Перми рядом с домом на улице Чердынской нашли тело женщины. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что тело обнаружили местные жители.

По предварительной информации, женщина могла совершить суицид.

В этот же день жителей Индустриального района ждала еще одна страшная находка. Рядом с домом на Советской Армии было обнаружено тело мужчины.

И мужчина, и женщина скончались от полученных трав до приезда скорой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Березниках 32-летняя женщина выпала из окна. Из окна 14-этажного дома минувшим вечером выпала 33-летняя женщина. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в Мотовилихинском районе по адресу Ким, 5: женщина выпала с общего балкона и угодила на козырек подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU