2019-07-22T10:05:26+03:00
Происшествия

В Прикамье во время купания утонул 15-летний подросток

Тело мальчика достали водолазы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в субботу, 20 июля, в деревне Огрызково. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, погибший и его друг пошли купаться, но выплыл из реки только один.

Подросток запутался в водорослях и ушел под воду. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники «Скорой помощи». Бригада дежурила на месте всю ночь, но тело мальчика удалось найти только к утру.

Его достали водолазы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье вытащили из воды 6-летнего мальчика. В Пермском крае местные жители спасли жизнь 6-летнему ребенку. Мальчик едва не захлебнулся. Инцидент произошел в воскресенье 21 июля в Чусовом.Малыш наглотался воды. Местные жители оказали ему первую помощь, вызвали «Скорую». Когда медики приехали, передали ребенка им. Как сообщают очевидцы, на оборудованном пляже, где спасли мальчика, нет спасателей, которые могли бы оказать помощь утопающему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семейная концепция автомобильной марки SKODA на Урале
В центре Перми эвакуировали бизнес-центр «Бажов»
Жителя Прикамья осудили за распространение порнографических материалов
В Перми изменится расписание нескольких автобусных маршрутов
На трассе в Прикамье погиб 23-летний парень
В Перми 36-летний мужчина жестоко убил собственного отца
В Пермском крае закончился паводок
«Выловили полуживого». В Прикамье вытащили из воды 6-летнего мальчика
«Голый, но обутый». В Прикамье по улицам гулял обнаженный мужчина
В Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами
В Перми в кустах рядом с жилым домом обнаружили мину
В Перми мужчина косил газон и погиб от удара током
В Перми из-за аварии десятки домов остались без воды
В Перми из-за аварии десятки домов остались без воды
В Перми из-за химической реакции задымилось здание за политехом