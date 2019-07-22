В Прикамье во время купания утонул 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-22T10:05:26+03:00

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Трагедия произошла в субботу, 20 июля, в деревне Огрызково. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, погибший и его друг пошли купаться, но выплыл из реки только один.

Подросток запутался в водорослях и ушел под воду. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники «Скорой помощи». Бригада дежурила на месте всю ночь, но тело мальчика удалось найти только к утру.

Его достали водолазы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье вытащили из воды 6-летнего мальчика. В Пермском крае местные жители спасли жизнь 6-летнему ребенку. Мальчик едва не захлебнулся. Инцидент произошел в воскресенье 21 июля в Чусовом.Малыш наглотался воды. Местные жители оказали ему первую помощь, вызвали «Скорую». Когда медики приехали, передали ребенка им. Как сообщают очевидцы, на оборудованном пляже, где спасли мальчика, нет спасателей, которые могли бы оказать помощь утопающему.

ИСТОЧНИК KP.RU