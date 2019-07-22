«Выловили полуживого». В Прикамье вытащили из воды 6-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 06:49 2019-07-22T06:49:13+03:00

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В Пермском крае местные жители спасли жизнь 6-летнему ребенку. Мальчик едва не захлебнулся. Инцидент произошел в воскресенье 21 июля в Чусовом.

- Сегодня выловили полуживого захлебнувшегося 6-летнего мальчика. Он проплыл от висячего моста метров 200. Еще бы минут 10, и все!

Малыш наглотался воды. Местные жители оказали ему первую помощь, вызвали «Скорую». Когда медики приехали, передали ребенка им.

Как сообщают очевидцы, на оборудованном пляже, где спасли мальчика, нет спасателей, которые могли бы оказать помощь утопающему.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье утонула 15-летняя девочка. Трагедия произошла 17 июля на реке Колва в Чердынском районе Перми. В селе Серегово Рябининского сельского поселения Чердынского района утонула 15-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU