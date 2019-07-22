2019-07-22T07:55:22+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье погиб 23-летний парень

Машина съехала в кювет
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого погиб молодой человек и еще двое пассажиров получили травмы. Авария произошло ночью 22 июля на трассе Кунгур-Соликамск.

По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель автомобиля «Лады» скончался на месте от полученных травм. Также травмы получили двое пассажиров.

Пострадавшие доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе загорелся автобус с пассажирами. На трассе Чусовой-Пермь загорелся пассажирский автобус. Возгорание произошло 21 июля. Пассажиры сообщили о ЧП в социальных сетях. Очевидцы написали, что автобус №680 совсем немного не доехал до пункта назначения и загорелся прямо на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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