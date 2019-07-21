2019-07-21T09:18:07+03:00
Происшествия

«Пытался спасти, но не смог». В Прикамье утонула 15-летняя девочка

Тело нашли водолазы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Трагедия произошла 17 июля на реке Колва в Чердынском районе Перми. В селе Серегово Рябининского сельского поселения утонула 15-летняя девочка.

Источник близкий к ситуации сообщил, что школьницу пытался спасти проходящий мимо мужчина. Но не смог – девочка ушла под воду.

Тело погибшей 15-летней школьницы нашли только через несколько часов водолазы.

Напомним, ранее мы писали о том, что инженер-диспетчер упал в шлюзы Камской ГЭС и погиб. Трагедия, в результате которой погиб 49-летний инженер-диспетчер, произошла 19 июля на шлюзах Камской ГЭС. Ранним утром мужчина проводил необходимые работы, но не удержался и случайно упал в шлюз. Через какое-то время коллеги не смогли найти его на рабочем месте и начали просматривать записи с камер видеонаблюдения. Момент трагедии запечатлела одна из камер слежения. Падение произошло около шести часов утра, сотрудники пошли на место происшествия, однако на поверхности воды ничего видно не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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