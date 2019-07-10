2019-07-10T09:02:40+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье загорелся КамАЗ

Видео пожара опубликовали в социальных сетях
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП БерезникиФото: ЧП Березники
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Утром в среду, 10 июля, на трассе в Березники-Соликамск загорелся КамАЗ. Пользователи социальных сетей опубликовали фото и видео горящего большегруза. На них видно, что черный дым от пожара заметно на расстоянии нескольких сотен метров. Очевидцы сообщают, что у КамАЗа загорелась кабина.

На трассе в Прикамье загорелся КамАЗ.

Пользователи социальных сетей предполагают, что в кабине произошло короткое замыкание. Это и стало причиной пожара. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье семья чудом спаслась от пожара. Рано утром 7 июля на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Шулынды Сивинского района. Прибыв на место, огнеборцы увидели, что дом объят огнем: горела крыша и веранда. Установлено, что вечером 6 июля хозяева легли спать, около 5 часов утра услышали треск шифера с улицы, обнаружили, что горит дощаная веранда жилого дома и крыша веранды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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