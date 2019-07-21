В Перми в кустах рядом с жилым домом обнаружили мину
В субботу, 20 июля, в Кировском районе Перми местные жители обнаружили болевой минометный снаряд. Источник близкий к ситуации сообщил, что ржавая мина лежала в кустах рядом с жилым домом.
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Снаряд осмотрели специалисты Росгвардии и признали не опасным для жизни и здоровья граждан.
Мину забрали для утилизации.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми обнаружили склад боеприпасов. В Мотовилихинском районе Перми нашли несколько десятков болванок от снарядов. Находка была обнаружена в пятницу, 28 июня, на улице Восточный обход. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщил источник близкий к ситуации. В управлении Росгвардии по Пермскому краю подтвердили информацию. В Росгвардии подчеркнули, что снаряды не представляют опасности для жителей города Перми. В дальнейшем боеприпасы будут уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU