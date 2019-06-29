В Перми обнаружили склад боеприпасов

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-29T13:50:04+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми нашли несколько десятков болванок от снарядов. Находка была обнаружена в пятницу, 28 июня, на улице Восточный обход. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщил источник близкий к ситуации.

В управлении Росгвардии по Пермскому краю подтвердили информацию.

- В дежурную часть управления Росгвардии по Пермскому краю поступило сообщение об обнаружении в земле предметов похожих на боеприпасы. На место выехали взрывотехники ОМОН Росгвардии, - отметили в ведомстве.

В Росгвардии подчеркнули, что снаряды не представляют опасности для жителей города Перми. В дальнейшем боеприпасы будут уничтожены.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Дзержинском районе Перми на территории завода нашли боеприпасы. В Перми на территории завода имени Дзержинского рабочие обнаружили закопанные в землю снаряды. Сотрудники предприятия сразу же сообщили о находке в экстренные службы

ИСТОЧНИК KP.RU